Автор Ждуна нарисовала ему жену

Голландская художница-скульптор Маргриет ван Брееворт ошеломлена успехом в России и на Украине и обещает привезти Ждуна на выставку при первой возможности.

Пока что скульптура из гипса и полимеров на проволочном каркасе находится в одной из больниц Лейдена, которая, собственно, профинансировала создание Homunculus Loxodontus. Это пародия на латинские названия, признаётся 26-летняя Маргриет.

Её страницу в "Фейсбуке" нашли русские и заваливают мемами с героем недели — Ждуном.

Остальные работы Маргриет не такие милые: она описывает свой стиль как искусство на грани красоты и мерзости

На днях художница опубликовала рисунок с подружкой для Локсодонтуса. Ждуниха более мобильна, чем Ждун: она изображена на костылях. Маргриет подтверждает в комментариях, что костыли ей для ходьбы.

Ждун родился в этой мастерской: