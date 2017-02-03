Автор Ждуна нарисовала ему жену

Читайте также

Автор Ждуна нарисовала ему жену

177

Коллаж © L!FE  Фото: © facebook.com/Margriet van Breevoort

Голландская художница-скульптор Маргриет ван Брееворт ошеломлена успехом в России и на Украине и обещает привезти Ждуна на выставку при первой возможности.

Пока что скульптура из гипса и полимеров на проволочном каркасе находится в одной из больниц Лейдена, которая, собственно, профинансировала создание Homunculus Loxodontus. Это пародия на латинские названия, признаётся 26-летняя Маргриет.

Её страницу в "Фейсбуке" нашли русские и заваливают мемами с героем недели — Ждуном.

Остальные работы Маргриет не такие милые: она описывает свой стиль как искусство на грани красоты и мерзости

На днях художница опубликовала рисунок с подружкой для Локсодонтуса. Ждуниха более мобильна, чем Ждун: она изображена на костылях. Маргриет подтверждает в комментариях, что костыли ей для ходьбы.

<p></p>

Ждун родился в этой мастерской:

Автор:
ПЗ
Петр Зайцев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!