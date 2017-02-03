Автор Ждуна нарисовала ему жену

Пока что скульптура из гипса и полимеров на проволочном каркасе находится в одной из больниц Лейдена, которая, собственно, профинансировала создание Homunculus Loxodontus. Это пародия на латинские названия, признаётся 26-летняя Маргриет.
Её страницу в "Фейсбуке" нашли русские и заваливают мемами с героем недели — Ждуном.
Остальные работы Маргриет не такие милые: она описывает свой стиль как искусство на грани красоты и мерзости
На днях художница опубликовала рисунок с подружкой для Локсодонтуса. Ждуниха более мобильна, чем Ждун: она изображена на костылях. Маргриет подтверждает в комментариях, что костыли ей для ходьбы.
Ждун родился в этой мастерской:
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