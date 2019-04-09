Бесплатная домработница. Сколько времени женщины "пашут" во вторую смену

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Бесплатная домработница. Сколько времени женщины "пашут" во вторую смену

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Фото: © Shutterstock

Домашние хлопоты забирают гораздо больше времени, чем нам кажется. Недавнее исследование Международной организации труда показало — в России работа по дому почти равна второй рабочей смене. И всё это должна делать женщина.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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