В Перу нашли место крупнейшего детского жертвоприношения — больше 140 убитых

Археологи обнаружили близ города Трухильо на севере Перу крупнейшее из известных захоронений детей, принесённых в жертву богам. Во время религиозного обряда было убито более 140 детей и 200 молодых лам, сообщает National Geographic.

Раскопки в Перу проводит международная команда учёных под руководством Габриэля Прието из Национального университета Трухильо и Джона Верано из Тулейнского университета. Недавно археологам удалось обнаружить место крупнейшего детского жертвоприношения, в ходе которого было убито более ста сорока детей в возрасте от восьми до двенадцати лет.

Учёные обратили внимание, что грудные клетки некоторых детей и животных были вскрыты — вероятнее всего, во время ритуала у них вырвали сердце. Неподалёку от их тел были найдены останки трёх взрослых людей. Учёные предполагают, что они также сыграли свою роль в жертвоприношении.

Исследователи предполагают, что такое массовое убийство могло стать ответом на сильное наводнение — жители затопленной местности пытались задобрить богов. По мнению археологов, все они принадлежали к древней культуре чиму, которая существовала на территории современного Перу в XIII–XV веках. Само жертвоприношение произошло около 550 лет назад.