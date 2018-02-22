Маму четырёх детей зарезал бездомный, которому она пыталась помочь

40-летний Терри Данфорд был арестован в Денвере по обвинению в убийстве 49-летней Жанны Лесли. Мать четырёх детей пригласила бездомного мужчину к себе домой, и он зарезал её прямо на кухне, сообщает The Kansas City Star.

Полицейские решили обыскать дом Жанны Лесли после того, как она не пришла на встречу со своими детьми и те забили тревогу. Выломав дверь, офицеры сразу почувствовали отвратительный запах — тело женщины почти неделю пролежало в ванне на чердаке. Как удалось установить полиции, Терри Данфорд убил Жанну на кухне, несколько раз ударив ножом. Затем он попытался скрыть следы преступления, спрятав её тело на чердаке и замыв кровь. Впрочем, это было бесполезно — на кухне убийца оставил кошелёк с собственным удостоверением личности.

Следователи предполагают, что Жанна Лесли пригласила бездомного к себе домой, надеясь помочь мужчине. Близкие женщины уверяют, что такое поведение полностью соответствовало характеру убитой. Неизвестно, что толкнуло Терри Данфорда на убийство, но в квартире было обнаружено несколько пустых упаковок от алкогольных напитков.

Сейчас Терри Данфорд задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в 2010-м он угнал автомобиль, но был оправдан по причине психического заболевания. Будет ли убийца признан вменяемым на этот раз, пока не известно.