Мать держала 8-летнюю дочь, пока сожитель насиловал её, "чтобы изгнать дьявола"

Серхио Хименес, сожитель матери жертвы Селии из Буэнос-Айреса, настаивал на этой практике, чтобы выгнать демона из девочки.

Жертва, чьё имя не разглашается, призналась, что она подвергалась ежедневному насилию на протяжении шести лет. Впервые их сожитель Серхио сказал Селии, что в её дочери живёт демон, когда ей едва исполнилось 8 лет, пишет Mirror.

Он мне никогда не нравился, он всегда приходил домой пьяным. Однажды он сказал, что во мне живёт демон и что его нужно выгнать из меня. Через некоторое время моя мать стала ему верить жертва насилия

Селия стала помогать своему сожителю изгонять злых духов из её ребёнка. Он привязывала её ремнями и раздвигала ей ноги, чтобы Серхио насиловал её.

Иногда перед сном он мне говорил не засыпать, так как "я знаю, что должна буду делать". Я не могла этого хотеть. Иногда это продолжалось всю ночь, иногда с презервативами, иногда без жертва насилия

В результате постоянных половых актов девочка забеременела. Её отправили в Парагвай, чтобы она там сделала аборт. После этого насилие над ребёнком вскрылось и Селия была привлечена к следствию. Она была приговорена к 14 годам лишения свободы. Серхио умудрился сбежать.

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