Двое рабочих изнасиловали молодую мать, а затем подожгли её и сделали селфи

Перед убийством мужчины вели извращённую переписку о том, как они убьют свою жертву.

Двое разнорабочих изнасиловали и сожгли тело молодой мамы из Вьетнама, после чего сделали селфи на фоне пламени. За три недели до этого Стивен Анвин и Уильям Макфолл с особой извращённостью переписывались о предстоящем убийстве 28-летней маникюрщицы Анны, над которой они в итоге издевались в течение пяти часов, сообщает Daily Mail.

В частности, в ночь преступления Макфолл написал Анвин: "Мы будем насиловать эту ****?" По версии следствия, после изнасилования мужчины заставили жертву сказать пароли от всех её банковских карт.

Тело девушки преступники завернули в белую простыню и положили в её автомобиль, после чего облили его бензином и подожгли. Причём Анна была всё ещё жива, когда огонь распространялся по салону. Сейчас оба обвиняемых отрицают свою вину.

Мать двоих детей Анна, чья фамилия не раскрывается, прибыла в Великобританию из Вьетнама в 2010 году. В Киллингворте она жила вместе со своей сестрой, вместе они открыли маникюрный салон. Полиция выяснила, что девушка помогала с арендой квартир людям, которые не имели необходимых иммиграционных документов. Также стало известно, что в некоторых из арендованных ей квартир выращивалась конопля. Так она и встретилась со своими будущими убийцами.