Любовники устроили кокаиновую секс-оргию и сломали шею соседу из-за музыки

Согласно прогнозам врачей, 45-летний Колин Отти навсегда останется парализованным и будет нуждаться в круглосуточном уходе.

39-летний Райан Мутч из Ливерпуля, Англия, развлекался со своей подружкой — 34-летней Натали Брэбин. Парочка устроила кокаиновую секс-оргию. Но тут им вдруг помешала музыка соседа, которую тот слушал за стеной.

Абсолютно голый Мутч заявился к Колину, нагрубил и не позволил закрыть дверь. Тогда Отти решил защититься садовой вилкой, но это не помогло. В итоге обнажённый отморозок стал избивать своего соседа на лестничной площадке. Вскоре к нему присоединилась и Натали. Нападавшие издевались над мужчиной до тех пор, пока не сломали ему шею. Это преступников немного "отрезвило". И они не придумали ничего лучше, чем столкнуть Колина с лестницы и выдать всё за несчастный случай.

Теперь жизнь Колина кардинально изменилась, он не может сам о себе позаботиться. Врачи говорят, что мужчина может навсегда остаться парализованным.

Нападение полностью разрушило мою жизнь. Теперь я узник в собственном теле до самой смерти Колин Отти

Ливерпульский коронный суд приговорил Райана Мутча к 12,5 года тюрьмы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, его соучастницу — к трём годам.