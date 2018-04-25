Пастор ударил жену ножом 123 раза, вдохновившись фильмом "Американский психопат"

Впрочем, сам обвиняемый утверждает, что не помнит, как совершал убийство, так как был под действием лекарств.

Пастор из Северной Каролины, который зарезал свою жену якобы под воздействием лекарства от простуды, оказался поклонником фильма "Американский психопат". Мэттью Фелпс также фотографировался в образе серийного убийцы и обсуждал со своим другом, каково это — убить человека, сообщает People.

Вскрытие показало, что 29-летней Лорен Фелпс было нанесено 123 ножевых удара, пока она спала со своим мужем в их доме. Мэттью сам позвонил в полицию и признался, что, возможно, это он убил погибшую, но не помнит этого из-за лекарств.

Мне приснился сон, а потом я включил свет, и она уже лежала мёртвой на полу... Я весь в крови, на кровати лежит окровавленный нож. Думаю, что это сделал я. Но я не могу поверить в это Из записи звонка Мэттью

29-летний мужчина был обвинён в убийстве первой степени. Он не признаёт себя виновным. Однако в ходе расследования удалось выяснить, что отношения между супругами в последнее время были напряжёнными из-за финансовых проблем. По версии следствия, Мэттью тратил больше денег, чем они зарабатывали, поэтому Лорен предприняла меры, чтобы ограничить мужа в расходах. Дело шло к разрыву, несмотря на то, что пара была в браке всего год.

Кроме того, следователей насторожил тот факт, что Мэттью был фанатом фильма "Американский психопат". Мужчина выкладывал многочисленные фотографии с серийным убийцей в "Инстаграме".