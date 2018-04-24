10 тысяч измученных черепах нашли в двухэтажном доме по ужасному запаху

Чиновников на Мадагаскаре насторожила странная вонь, которая исходила от одного из домов. Когда руководитель местного экологического агентства вместе с полициейскими прибыли с проверкой, они пришли в ужас.

Оба этажа были забиты черепахами разного размера, которые находились в собственных испражнениях. Животные располагались настолько плотно, что не могли двигаться.

Сложно поверить. Это было так ужасно. Черепахи были в ванной, на кухне, повсюду в доме Соари Рандринджафизанака, директор агентства

Представители власти насчитали около 10 тысяч измученных животных. 180 были мертвы, неделей позже в ветклинике от инфекций и обезвоживания скончались ещё 574 малыша. Лучистые черепахи — редкий вид, который живёт только на этом острове. Их количество стремительно сокращается: в 2013 году учёные говорили о 6 млн, сейчас осталось всего три. Тем кошмарнее выглядит преступление.

Полиции удалось задержать троих подозреваемых. Один из мужчин в тот момент закапывал за домом мёртвых животных. Но эксперты считают, что здесь замешан целый преступный синдикат.

Освобождённых черепах пока решили не выпускать на волю — так у них будет больше шансов выжить. Сейчас волонтёры строят для бедняг приюты и помогают с лечением.

На Мадагаскаре вывозить лучистых черепах строго запрещено. Европейский союз и ещё 182 страны подписали договор, согласно которому запрещена торговля этими пресмыкающимися. Они часто становятся жертвами браконьеров из-за замысловатых узоров в виде жёлтых звёзд на их панцире и теперь находятся под угрозой вымирания.