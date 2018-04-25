Полицейский забил 10-недельного сына насмерть, превратив его печень в кашу

В результате внутренние органы ребёнка разорвались на кусочки и он умер от остановки сердца.

Полицейский из Австралии обвиняется в убийстве собственного ребёнка, которого он избил с такой силой, что печень мальчика превратилась в месиво, а другие органы были разорваны на кусочки. Причиной такого жестокого избиения стало то, что у Колина Рэндалла выдался плохой день на работе, сообщает The Sun.

Мужчина набросился на сына, которому было всего 10 недель, когда они остались наедине. 37-летний Колин, по всей видимости, разозлился, что его запрос на перевод в Харви-Бей отклонили, и сорвался на ребёнке. В то утро, когда произошла трагедия, его жена пошла за продуктами, а он остался дома и посадил мальчика на качели.

Ребенок попал в больницу с остановкой сердца, которая произошла в результате полученных травм. Два с половиной часа врачи пытались его реанимировать, но все попытки оказались безуспешны.

Колин в течение всего времени, что длилось следствие, врал, что ребёнок сам причинил себе вред, пока он пылесосил. По словам обвиняемого, когда он вернулся за мальчиком, то он уже ни на что не реагировал. Однако на прошлой неделе он признал себя виновным в непредумышленном убийстве и подтвердил, что ударил сына. Судья вынесет ему приговор в ближайшее время.