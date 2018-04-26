Парень избил до смерти свою девушку, расчленил её тело и смыл по частям в унитаз

О страшном убийстве стало известно после того, как мужчина написал о произошедшем своим родственникам.

Дин Лоу обвиняется в убийстве своей девушки, которую он до смерти избил при помощи камня и металлической трубы, после чего разрезал её тело на кусочки и смыл их в туалет. Жестокое убийство произошло в спальне пары в их совместной квартире в Марасионе, Корнуолл, сообщает Mirror.

Кровь 32-летней Кирби Ноден забрызгала всю комнату, а также была обнаружена на матрасе, где лежало тело. В течение пяти месяцев никто даже понятия не имел, что произошло с девушкой, пока сам обвиняемый не стал писать своим родственникам, что на полу его квартиры раньше лежало тело, которое он расчленил и смыл в туалет. Семья связалась с полицией, которая приехала проверить 33-летнего Дина. Тот сразу же признался в содеянном, правда, на суде он тут же забрал свои слова обратно.

До трагедии пара вела беспорядочный образ жизни, часто оставаясь без крышы над головой и употребляя наркотики. В последний раз Кирби видели живой на следующий день после того, как она получила пособие по безработице.