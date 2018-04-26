Мать заперла троих детей в машине и подожгла её со словами "Вы увидите Иисуса!"

Ана Сеговия решила заживо сжечь троих дочерей, заперев их в горящей машине. Сама она осталась в стороне и хладнокровно наблюдала за тем, как её дети отчаянно борются за жизнь.

Свидетелем этого жестокого преступления в Техасе стал владелец автомойки Джерардо Кортес, который сначала не понял, что происходит, сообщает Metro. Мужчина рассказал, что одной из девочек удалось вырваться из машины, но мать поймала её и снова посадила обратно.

Она не давала им выйти из горящего автомобиля, отлавливала их и снова там запирала. Я вовремя вмешался и пока завязал с ней разговор, одна из девочек смогла выбраться и вывела за собой своих сестёр. Женщина говорила там что-то типа "Мы увидим Иисуса" Джерардо Кортес

Другие очевидцы сообщили, что, когда набросились на Сеговию с возмущениями из-за произошедшего, она предлагала всем пойти за ней, чтобы вместе отправиться на небеса. Потом женщина пыталась сбежать с места происшествия, но её поймали.

Как заявил близкий друг семьи, Ана Сеговия была любящей и заботливой матерью, которая никогда не шлёпала и не кричала на своих детей. Девочек после случившегося забрали в больницу, к счастью, они не получили серьёзных травм.