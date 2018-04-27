Отморозки надели голову куклы на обезьяну, чтобы люди принимали её за попрошайку

Некоторые водители останавливались и протягиваю несчастному животному деньги, но почему-то никто не пытался содрать с неё этот ужасный "маскарад".

В Индонезии один из водителей стал очевидцем ужасного издевательства над несчастной обезьянкой. Неизвестные переодели животное в детский костюм розового цвета, а на мордашку нацепили голову куклы.

Её приковали ошейником к дороге, а в руки дали ведро для сбора денег, так как именно там самое прибыльное место. Некоторые сжаливались над животным и протягивали купюры, обезьянка же охотно забирала деньги.

Как сообщает Mirror, подобный случай является частью традиционного уличного представления под названием Topeng Monyet в Индонезии. Несмотря на то что жителям приходится частенько видеть дрессированных обезьянок в разных обличиях, многие считают это настоящим издевательством.

Из-за бедности дрессировщикам приходится эксплуатировать обезьян в надежде заработать хотя бы немного денег. И, несмотря на то что в 2013 году Topeng Monyet был запрещён в Джакарте, в других городах Индонезии до сих пор продолжаются издевательство над животными.