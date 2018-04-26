Серийный убийца, изнасиловавший 50 женщин, 40 лет был под носом у полицейских

"Убийца из золотого штата" был пойман благодаря сравнению ДНК. Им оказался бывший полицейский.

Безжалостный преступник по прозвищу "Убийца из Золотого штата" оставался безнаказанным в течение 40 лет. В период между 1970–1980 годами он убил 12 человек, а также изнасиловал 50 женщин. Изверг врывался в дома своих жертв и держал их в заложниках, пока жестоко насиловал женщин, что могло длиться по нескольку часов, сообщает Mirror.

Полиция Калифорнии не могла поймать серийного убийцу до сегодняшнего дня. 72-летний Иосиф Джеймс Дианджело жил всё в том же районе в пригороде Сакраменто, где совершил большинство из своих зверств. До того как выйти на пенсию, мужчина работал в полиции. Однако оттуда он ушёл не по собственному желанию — Дианджело уволили за воровство.

Убийца, которого также окрестили "Насильником с востока" и "Настоящим ночным охотником", считается одним из страшных и непонятных серийных преступников в новейшей истории США. В частности, он пробирался в дома своих жертв, пока они спали, и насиловал женщин прямо на глазах их мужчин, которых он предварительно крепко связывал. Кроме того, он забирал все ценные вещи и, по версии следствия, накопил кучу драгоценностей за 120 совершенных краж. Полиция также занималась их поиском.

Усилия по поимке убийцы были возобновлены в июне 2016 года, когда ФБР назначило награду в 50 тысяч долларов. Немалый вклад в расследование вложила писательница Мишель Макнамара, которая работала над книгой "Я уйду в темноту". Женщина изучала совершённые преступления и смогла найти насильника, но скончалась в 2016 году, так и не закончив своё дело. Тогда муж погибшей нанял другого писателя, чтобы он дописал книгу. В своём обращении в "Твиттере" мужчина сказал: "Я думаю, что ты прищучила его, Мишель".

Вычислить Дианджело удалось благодаря его ДНК. Соседи старика, которые прожили с ним бок о бок больше 30 лет, описали его как активного и милого мужчину.