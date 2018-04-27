Отморозок ради лайков в Snapchat плюнул в бигмак и снял, как его ест бездомный

Этот мерзавец транслировал происходящее в онлайн, а сзади как гиены кряхтели его дружки.

Пользователь SnapChat Майко Эдвардс накормил бездомного бургером со своими слюнями. В начале видео отморозок показывает своим подписчикам содержимое коробки, в которой оказывается недоеденный бигмак. Всё это происходит в Баркинге, Восточный Лондон.

Затем Эдвардс плюёт на булку и отдаёт её бездомному. Несмотря на то что на заднем фоне слышны возгласы дружков, он с наслаждением снимает, как голодный бродяга съедает бургер с его слюнями. Таким образом этот мерзавец хотел привлечь к себе как можно больше подписчиков.

Его ролик быстро разошёлся по Сети, и пользователи устроили Эдвардсу суд Линча. Одни стали обзывать его всеми возможными словами, другие посчитали, что с ним нужно сделать то же самое, а кто-то даже угрожал засудить его по закону. Дойдут ли эти угрозы до дела — покажет время.