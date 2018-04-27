Сосед облил домохозяйку бензином, поджёг и с улыбкой смотрел, как она корчится

27-летняя пострадавшая пришла помочь его девушке, как вдруг мужчина совершил жестокое нападение.

27-летняя Кирстен Эшби осталась без кожи на лице и без её длинных густых волос после того, как сосед облил девушку бензином, а затем поджёг. Причём за происходящим Рэймонд Боуэн наблюдал со стороны, закурив сигарету, сообщает The Sun.

В тот день Кирстен пришла помочь девушке Рэймонда. По словам пострадавшей, 24-летний мужчина выглядел довольным собой, когда обливал её горючим. Сегодня он начал отбывать свой 19-летний срок за решёткой.

Она пошла туда, чтобы помочь, но то, что сделал этот человек, навсегда разрушило её жизнь. Мою дочь теперь не узнать, у неё не было лица — всё сгорело. Врачи поместили её в кому на четыре недели, чтобы тело могло справиться с шоком и болью Мама Кирстен

Отец пятерых детей Рэймонд признал себя виновным в покушении на убийство и, услышав приговор, поцеловал свою девушку со скамьи подсудимых. Тем временем Кирстен прошла через 80 операций на пути к выздоровлению. У неё были ампутированы уши и все пальцы, из-за чего она теперь не может ухаживать за собой. Поэтому воспитанием девятилетней дочери пострадавшей занимаются её родители.

Врачи пересадили оставшуюся кожу Кирстен на сожжёные участки, из-за чего она лежала в повязках с головы до пят. Её тело стало настолько слабым, что она заново учится ходить.