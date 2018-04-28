Муж убил 28-летнюю жену, отрубил ей голову и по людной улице отнёс её на свалку

В Китае жители провинции Гуйчжоу обратились в полицию, сообщив о неизвестном молодом человеке, который идёт по улице с головой в руке, сообщает Metro.

Позже выяснилось, что человек на видео — 31-летний Чжан Хубэй. На кадрах видно, как он идёт по узкой улочке жилого квартала с тёмным округлым предметом в руке.

По сообщениям очевидцев, он был спокоен и его нисколько не смущало большое количество прохожих. Как оказалось, он убил свою 28-летнюю жену по имени Ся и нёс её голову на свалку.

Полиции удалось задержать преступника. В его доме обнаружили обезглавленный труп, который увезли в морг. Преступника арестовали, и сейчас он даёт показания. Его мотивы пока не ясны.