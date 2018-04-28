Страшный пост парня, убившего маму, друга, потом себя: Я ничего не чувствовал

Юноша написал в Facebook, что фильмы не передают того ужаса, который испытывают жертвы перед смертью.

Охота на 23-летнего жителя штата Теннеси началась после того, как юноша признался в Facebook, что убил своих маму и друга, и рассказал леденящие душу детали. Кейси Джеймс Лоухорн описал "чудесное" воскресное утро, в которое он совершил двойное убийство, и добавил: "Я ничего не почувствовал". Полиция нашла его уже мёртвым. По предварительной версии, он покончил с собой, сообщает People.

В своём посте обвиняемый также рассказал, как дважды выстрелил в маму, пока она спала, после чего пистолет заклинило.

Она начала кричать самым худшим криком, который я когда-либо слышал. Фильмы действительно не передают того, как звучит настоящий страх. Конечно, любой нормальный человек желал бы себе смерти после того, что я сделал, увидел и услышал Кейси Лоухорн

Тела жертв были найдены с огнестрельными ранениями. В социальной сети юноша также признался, что использовал украденный пистолет. В день убийства, по словам Кейси, его мама пришла домой пьяной, как и каждый день. Тогда он и решился на отчаянный шаг, сначала выстрелив в голову друга, который спал на диване, а затем расправившись с мамой.

Затем Лоухорн взял наркотики и наличные из карманов мёртвого друга и ушёл из дома. Юноша написал, что когда стоял над его телом, то "ничего не чувствовал", кроме "отвращения к трупу и шумам, которые он издавал."