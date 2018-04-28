Рэпер по заданию картеля растворял тела в кислоте — его вычислили по песням

Мексиканский рэпер и звезда "Ютуба" Кристиан Омар Пальма Гутьеррес, более известный под псевдонимом QBA, оказался втянутым в жестокое убийство троих 20-летних студентов-кинематографистов из Халиско. Хип-хоп-исполнителя подозревают в убийстве ещё нескольких людей, останки которых нашли на Ранчо де ла Круз.

О пропаже троих студентов-кинематографистов стало известно 19 апреля. В тот день они возвращались домой после съёмок, на них напали люди с оружием и увезли в неизвестном направлении. Студенты снимали фильм в убежище картеля, но сами об этом даже не подозревали. Вскоре полиции удалось выйти на след преступника: на одной из "точек" наркокартеля в Ранчо де ла Круз были обнаружены останки тех самых студентов, растворённых в кислоте. Опознать их удалось лишь по ДНК.

Кристиан признался полиции, что три года назад его завербовал наркокартель Халиско. В неделю он получал от барона 3 тыс. песо ($150). А рассказывая про убийство студентов, парень заявил, что делал это по требованию бандитов, сообщает New York Post.

Ранее Лайф писал, что студентов по ошибке убили члены наркокартеля, перепутав их с бандитами из конкурирующего картеля. Под подозрением оказались шесть человек. Следователи изучили популярные записи рэпера Кристиана Омара на "Ютубе" и установили его круг интересов: наркотики и убийства. Сейчас его записи тщательно изучаются экспертами и, вероятно, будут использованы как улики в новых уголовных делах.

Наркокартель Халиско является одним из самых быстро растущих в Мексике. Он воют за территорию с другими группировками. После серии громких убийств, в том числе массовых, в 2012 году это преступное сообщество считается одним из самых кровожадных в стране.