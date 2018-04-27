14 отморозков избили умственно отсталого пенсионера, сломав ему челюсть и рёбра

После избиения Роберт Стивенсон некоторое время пролежал на мосту без сознания. Придя в себя, он пошёл домой, откуда его сразу же отправили в больницу. Как выяснилось в клинике, кроме страшной моральной травмы, мужчина получил переломы челюсти, носа и нескольких рёбер. Сейчас он восстанавливается дома, но позже ему придётся лечь на операцию по исправлению сломанной скулы.
Близкие Роберта до сих пор не могут понять, почему подростки выбрали его в качестве жертвы. Они отмечают, что умственно отсталый мужчина никогда не проявлял агрессии и самостоятельно передвигался по городу. Как избиение повлияет на его психологическое состояние, предсказать невозможно. В настоящий момент полиция разыскивает членов банды, но пока не произвела ни одного задержания.
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