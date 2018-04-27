14 отморозков избили умственно отсталого пенсионера, сломав ему челюсть и рёбра

20 апреля 58-летний Роберт Стивенсон из Тамуорта, Великобритания, подвергся нападению подростковой банды во время вечерней рыбалки. Четырнадцать парней так избили умственно отсталого мужчину, что он потерял сознание, сообщает Daily Mail.

После избиения Роберт Стивенсон некоторое время пролежал на мосту без сознания. Придя в себя, он пошёл домой, откуда его сразу же отправили в больницу. Как выяснилось в клинике, кроме страшной моральной травмы, мужчина получил переломы челюсти, носа и нескольких рёбер. Сейчас он восстанавливается дома, но позже ему придётся лечь на операцию по исправлению сломанной скулы.

Близкие Роберта до сих пор не могут понять, почему подростки выбрали его в качестве жертвы. Они отмечают, что умственно отсталый мужчина никогда не проявлял агрессии и самостоятельно передвигался по городу. Как избиение повлияет на его психологическое состояние, предсказать невозможно. В настоящий момент полиция разыскивает членов банды, но пока не произвела ни одного задержания.