В США ищут серийного убийцу — найдены две отрубленные головы с рыжими волосами

По данным следствия, в обоих случаях у преступника есть свой индивидуальный почерк.

Полиция в Техасе и Луизиане расследует появление нового серийного убийцы, жертвами которого стали, по предварительной версии, две женщины. Их отрубленные головы были найдены практически при одинаковых обстоятельствах, сообщает Buzzfeed News.

1 марта у озера Калкасье в Луизиане была найдена голова женщины. Примерно через три недели, 24 марта, у озера Хьюстон в Техасе обнаружили другую голову. Жертвы, личности которых ещё не были идентифицированы, были примерно одного и того же возраста, у обеих были рыжие волосы и зубы в хорошем состоянии. Обе отрубленные головы лежали в пластиковых пакетах.

Следователи Луизианы всё ещё ждут результатов из криминалистической лаборатории, что может занять до шести месяцев, поскольку головы жертв сильно разложились. Тем временем в Техасе ищут молодого человека в возрасте 20 лет с каштановыми волосами и светлой кожей. По словам очевидцев, мужчина сбросил с моста чёрную сумку за две недели до страшной находки.