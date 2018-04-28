Что известно о матери из Нижегородской области, которая задушила и сожгла детей

Девушка убила 4-летнюю дочь и 2-летнего сына из-за того, что не смогла им обеспечить достойную жизнь.

Жительница Нижегородской области Елена К. всегда мечтала о роскошной жизни, чтобы ни в чём себе не отказывать. Однако реальность оказалась куда суровее. К своим 27 годам девушка успела родить двоих детей, а после развестись с их отцом.

В итоге воздушные замки с красивым принцем и дорогими нарядами стали для Елены несбыточной мечтой, ведь о работе девушка даже и думать не хотела.

Впрочем, это не мешало ей ежемесячно арендовать себе автомобиль, что обходилось в 40 тыс. рублей в месяц, и даже планировать отдых за границей. В социальной сети "ВКонтакте" Елена выкладывала красивые селфи из салона авто и снимала на видео, как она поёт свои любимые песни.

Никто и предположить не мог, что мать 4-летней Хадижи и 2-летнего Сулеймана способна на их убийство. Казалось, что в этой семье царит любовь, ведь Елена писала такие проникновенные посты...

Об этом свидетельствуют и фотографии бабушки убитых детей. Сама женщина росла в большой семье — 10 сестёр и три брата, поэтому двое внуков были для неё настоящим счастьем.

Несмотря на внешнюю идиллию, денег в семье не хватало, рассказала Елена полицейским. Именно финансовые трудности сподвигли её задушить детей, а после сжечь их тела.

Подозреваемая созналась в содеянном. Она заявила, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить достойную жизнь своим детям Региональное Следственное управление СК России

Сможет ли теперь она теперь обеспечить достойную жизнь себе — вот в чём вопрос...