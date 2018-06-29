Прохожие сняли, как 62-летняя старушка возит своих внуков в клетках для собак

В американском штате Теннесси 62-летняя Леймом Чикс припарковалась на улице, открыла багажник и выпустила своих малолетних внуков — дети сидели в собачьих клетках...

Пожилая женщина стояла с невозмутимым лицом и ждала, пока её внуки семи и восьми лет вылезали из клеток. Прохожие, увидевшие эту картину, обратились в полицию. Леймом Чикс арестовали на месте, сообщает Daily Mail.

При допросе полицейскими несчастные дети объяснили, что в машине у бабушки якобы не оказалось места, поэтому она посадила их в клетки, поскольку так будет ехать гораздо безопаснее. В то же время малыши пожаловались, что в клетках практически невозможно было дышать из-за отсутствия кондиционера в автомобиле, а окна бабушка просто не открывала. При этом температура за окном была +35 градусов.

Сейчас 62-летняя Леймон Чикс находится под стражей. Несмотря на то что соседи женщины описывают её только с положительной стороны, она может сесть в тюрьму за жестокое обращение с детьми.