Медсестра продавала девушек в секс-рабство, пугая их вуду и заставляя пить кровь

Жозефина заставляла девушек проходить обряд вуду, а затем пугала их расправой от злых духов.

Медсестра из Великобритании пугала девушек чёрной магией, чтобы их легче было продавать в сексуальное рабство. Одновременно 53-летняя женщина руководила международной сетью по борьбе с торговлей людьми и жила в огромном особняке с отдельными комнатами для прислуги, сообщает Mirror.

Все вырученные деньги от секс-торговли Жозефина Ияму спускала на свой роскошный образ жизни, включая путешествия по Европе и дорогую дизайнерскую обувь. За каждую девушку из Нигерии преступница получала до €38 тыс. До этого Ияма, которую также называли мадам Сандра, 37 дней проработала медсестрой в больницах Юго-Восточного Лондона.

Чтобы не возникало лишних проблем, пострадавших запугивали магией вуду. В частности, уязвимые девушки проходили через обряд Джуджу, после которого Жозефина полностью контролировала их волю. Для этого они выпивали кровь, в которой были черви, и каждая съедала по куриному сердцу. Девушкам обещали шикарную жизнь в Европе и огромные деньги за занятие проституцией, и ради этого они были готовы пойти на многое.

После чёрной магии Жозефина пригрозила девушкам, что если они не исполнят их договорённости и не вернут ей деньги, то "дьявол убьёт их". В итоге жертвы под страхом расправы добрались до ливийского побережья по пустыне, а оттуда попали в миграционный лагерь в Вероне, где им выдали поддельные удостоверения. Оттуда девушек перевезли в Германию, где публичные дома являются законными.

Ияму и её 60-летний муж были арестованы в аэропорту Хитроу. Полиция обнаружила у женщины шесть мобильных телефонов, более 30 сим-карт, а также список ингредиентов, необходимых для обряда. Присяжные потратили 11 часов на то, чтобы огласить свой вердикт. Суд вынесет окончательный приговор 4 июля.

Чёрный обряд настолько напугал девушек, что они прошли через ещё одну церемонию черной магии — Ревокейшн, которая отменяет клятву богам.