Мать, застрелившая детей за болтливость, считает, что её посадили незаслуженно

При этом в интервью, которое она дала в 2015 году, женщина заявила, что не жалеет о содеянном.

Мать из Флориды, которая в 2011 году убила собственных детей из-за того, что они были слишком болтливыми, требует пересмотра дела. В 2014 году Джули Шенекер приговорили к пожизненному заключению, однако женщина считает, что её судебный защитник не предоставил доказательств того, что она в то время была невменяемой, сообщает People.

Кроме того, в апелляции говорится, что присяжные якобы засыпали во время дачи показаний, а после этого выносили решение.

Первым Джули убила 13-летнего сына, дважды выстрелив ему в голову, когда вела его на футбольную тренировку в пригороде Тампа, Флорида. После этого она вернулась в их дом и расстреляла 16-летнюю дочь Каликс, когда та занималась за компьютером. Несмотря на то что Джули до этого страдала клинической депрессией, её муж рассказал в суде, что она никогда не проявляла каких-либо признаков того, что может навредить детям.

В интервью, которое Джули дала в 2015 году, женщина призналась, что не сожалеет о содеянном. Она также заявила, что сделала бы то же самое, ведь она "спасла детей". Джули утверждала, что её сына подвергли сексуальному насилию, а у дочери обнаружили биполярное расстройство — оба утверждения так и не были доказаны в суде.

По словам осуждённой, она хотела покончить с собой, но никак не убить детей. Однако в дневнике женщина писала совершенно о другом: убийца составила план "резни".