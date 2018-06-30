Даже опытные следователи в шоке! Миллиардер жестоко убил 39-летнюю невесту

Сам мужчина утверждает, что под действием наркотиков ему показалось, что перед ним демон.

Миллиардеру грозит пожизненное заключение после того, как он убил собственную девушку. Место преступления повергло в шок даже самых опытных следователей. В частности, Диего Новелла задушил и разбил череп своей 39-летней невесты Габриэлы Албан, сообщает Mirror.

На этой неделе 44-летнего мужчину признали виновным в ужасном убийстве. Впрочем, сам преступник утверждает, что под воздействием наркотиков ему показалось, что Габриэла превратилась в демона. Он признался суду в Кейптауне, что жестоко напал на женщину, так как хотел убить злой дух.

После того как Диего задушил свою жертву, ещё два часа он измывался над её телом. Миллиардер разбил ей череп о пол ванной, а затем забил её горло едой, облив лицо шоколадом и украсив сладостями и картофельными чипсами. Однако это только вершина айсберга, о других его ужасных действиях с трупом в СМИ решили не писать.

На мой взгляд, вы точно понимали, что делали, и с вашей стороны было чёткое намерение убить девушку. И я считаю, что вы виновны в убийстве по предъявленному обвинению Судья

Диего предложил Габриэле съездить в Южную Африку, так как здесь был духовный центр, в котором могли вылечить её болезнь Лайма. Однако перед этим влюблённые решили как следует погулять, сняв номер в дорогом отеле и накупив наркотиков. Пара встречалась ещё в школе, но тогда рассталась из-за вредных привычек Диего. Спустя много лет они решили попробовать снова, однако мужчина так и не изменился.