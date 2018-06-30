Даже опытные следователи в шоке! Миллиардер жестоко убил 39-летнюю невесту

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Даже опытные следователи в шоке! Миллиардер жестоко убил 39-летнюю невесту

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Фото © Jamie Pyatt News LTD

Сам мужчина утверждает, что под действием наркотиков ему показалось, что перед ним демон.

Миллиардеру грозит пожизненное заключение после того, как он убил собственную девушку. Место преступления повергло в шок даже самых опытных следователей. В частности, Диего Новелла задушил и разбил череп своей 39-летней невесты Габриэлы Албан, сообщает Mirror.

<p>Фото © Jamie Pyatt News LTD</p>

На этой неделе 44-летнего мужчину признали виновным в ужасном убийстве. Впрочем, сам преступник утверждает, что под воздействием наркотиков ему показалось, что Габриэла превратилась в демона. Он признался суду в Кейптауне, что жестоко напал на женщину, так как хотел убить злой дух.

<p>Фото © Jamie Pyatt News LTD</p>

После того как Диего задушил свою жертву, ещё два часа он измывался над её телом. Миллиардер разбил ей череп о пол ванной, а затем забил её горло едой, облив лицо шоколадом и украсив сладостями и картофельными чипсами. Однако это только вершина айсберга, о других его ужасных действиях с трупом в СМИ решили не писать.

На мой взгляд, вы точно понимали, что делали, и с вашей стороны было чёткое намерение убить девушку. И я считаю, что вы виновны в убийстве по предъявленному обвинению

Судья

<p>Фото © Jamie Pyatt News LTD</p>

Диего предложил Габриэле съездить в Южную Африку, так как здесь был духовный центр, в котором могли вылечить её болезнь Лайма. Однако перед этим влюблённые решили как следует погулять, сняв номер в дорогом отеле и накупив наркотиков. Пара встречалась ещё в школе, но тогда рассталась из-за вредных привычек Диего. Спустя много лет они решили попробовать снова, однако мужчина так и не изменился.

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