Слониха, 70 лет жившая в рабстве у людей, умерла, так и не дождавшись спасения

В августе этого года стало известно про слониху Тикиири. Фотографии её измождённого тела наделали много шума в мировом медиапространстве. Спустя полтора месяца измученное животное умерло, вновь подняв волну недовольства зоозащитников.

Тикиири была одной из десятков слонов, которых во время буддистского фестиваля "Эсала Перахера" заставляли в пышных костюмах ходить по улицам Канди, Шри-Ланка. Вот только за богато расшитым одеянием скрывалось истощённое тело слонихи.

Когда об этом стало известно зоозащитникам, по всему миру прошла волна протестов. В результате животное вернули хранителю в Рамбуккан, деревню недалеко от приюта для слонов в Пиннавеле. Но, похоже, фестиваль нанёс ему слишком большой ущерб, сообщает Metro.

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Представитель "Эсала Перахера", буддийского храма, который организует фестиваль, заявил, что Тикиири имела "пищеварительную болезнь", которая якобы не позволяла ей набрать вес. Насколько правдиво заявление, возможно, будет скоро известно.

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