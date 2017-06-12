Ученики элитных школ чаще других становятся наркоманами и алкоголиками

Исследователи из университета штата Аризона обнаружили, что ученики элитных школ употребляют алкоголь и наркотики значительно чаще учащихся обычных учебных заведений. Учёные объясняют такое поведение подростков моральным давлением в школе и лёгким доступом к деньгам.

Обучение в элитной школе в два раза увеличивает шансы юношей пристраститься к наркотикам и алкоголю. Девушки, окончившие такие учебные заведения, употребляют наркотики в три раза чаще, чем ровесницы из обычных школ. К такому выводу пришли учёные из университета штата Аризона, проведя соответствующее исследование среди учащихся школ и выпускников.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 2 2017 в 6:41 PDT

Профессор психологии Суния Лутар связывает результаты исследования с большим давлением, которое испытывают ученики элитных школ. Кроме того, богатые родители редко ограничивают карманные деньги своих детей, и те имеют возможность купить не только алкоголь, но и поддельные удостоверения личности.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 2 2017 в 6:42 PDT

Не стоит забывать и о роли родителей в воспитании подрастающего поколения. Отдавая ребёнка в частную школу, родители считают, что он находится под присмотром, и не уделяют ему необходимого внимания. Исследователи подчёркивают, что чем раньше подросток попробует запрещённые вещества, тем выше вероятность, что он вернётся к их употреблению во взрослом возрасте.