Учителя попросили детей притвориться мёртвыми, чтобы водители соблюдали ПДД

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Учителя попросили детей притвориться мёртвыми, чтобы водители соблюдали ПДД

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Фото © Instagram/nebesnyphoenix

В Шотландии учеников начальной школы заставили лечь вдоль проезжей части и притвориться мёртвыми. Таким оригинальным образом руководство школы решило напомнить водителям, что неаккуратное вождение представляет опасность для детей. Однако творческий подход школьного руководства оценили далеко не все.

В городе Аллоа, Шотландия, десятки учеников начальной школы легли на дорогу и притворились мёртвыми в рамках кампании по безопасности дорожного движения. Руководство учебного заведения пошло на эти отчаянные меры после того, как несколько учеников едва не стали жертвами лихачей.

По задумке организаторов акции, вид детских тел на дороге должен заставить водителей ездить аккуратнее. Однако родители некоторых учеников оказались не готовы к подобному перформансу с участием их детей. Против акции выступило и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев.

Подобный трюк — определённо не то, чему мы можем потворствовать

Пресс-секретарь Королевского общества

Нашлись и те, кто одобрил творческий подход руководства школы. Местная полиция надеется, что акция приведёт к снижению количества ДТП с участием детей. Ведь главной целью акции было привлечение внимания общественности к проблеме опасного вождения, и этого удалось добиться в полной мере.

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