Учителя попросили детей притвориться мёртвыми, чтобы водители соблюдали ПДД

В Шотландии учеников начальной школы заставили лечь вдоль проезжей части и притвориться мёртвыми. Таким оригинальным образом руководство школы решило напомнить водителям, что неаккуратное вождение представляет опасность для детей. Однако творческий подход школьного руководства оценили далеко не все.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 8 2017 в 2:40 PDT

В городе Аллоа, Шотландия, десятки учеников начальной школы легли на дорогу и притворились мёртвыми в рамках кампании по безопасности дорожного движения. Руководство учебного заведения пошло на эти отчаянные меры после того, как несколько учеников едва не стали жертвами лихачей.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 8 2017 в 2:40 PDT

По задумке организаторов акции, вид детских тел на дороге должен заставить водителей ездить аккуратнее. Однако родители некоторых учеников оказались не готовы к подобному перформансу с участием их детей. Против акции выступило и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев.

Подобный трюк — определённо не то, чему мы можем потворствовать Пресс-секретарь Королевского общества

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 8 2017 в 2:40 PDT

Нашлись и те, кто одобрил творческий подход руководства школы. Местная полиция надеется, что акция приведёт к снижению количества ДТП с участием детей. Ведь главной целью акции было привлечение внимания общественности к проблеме опасного вождения, и этого удалось добиться в полной мере.