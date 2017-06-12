Китаянка решила покончить с собой на дороге, и безразличные водители ей помогли

В Сети появились ужасающие кадры из Китая, на которых женщина выходит на оживлённый участок дороги и резко встаёт, опустив голову. Затем её сбивает такси, после чего ещё несколько минут она лежит на асфальте, игнорируемая остальными прохожими. Мало того, по пострадавшей второй раз проезжает автомобиль, водитель которого сначала выходит проверить женщину, но затем быстро возвращается в машину. В результате пешеход погиб на месте.

В полиции города Чжумадянь, провинция Хэнань, утверждают, что двое водителей, запечатлённых на видео, уже найдены и сейчас их ожидает суд. Впрочем, пользователи Сети сильно сомневаются в этом, так как комментарий появился лишь после публикации видео, а сам инцидент произошёл 21 апреля.