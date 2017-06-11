19-летняя заключённая, которую насиловал охранник, получила $6,7 млн компенсации

Кроме того, были осуждены действия сотрудников тюрьмы, которые надели на девушку наручники во время родов.

Суд присяжных признал виновным охранника тюрьмы округа Милуоки, который неоднократно насиловал заключённую, когда ей было 19 лет, и присудил пострадавшей $6,7 млн компенсации. Кроме того, судья посчитал действия сотрудников тюрьмы, которые заковали девушку в наручники, когда та рожала, противоправными, сообщает Journal Sentinel.

Она была неоднократно изнасилована в 19 лет. Она хотела добиться справедливости и рада, что система сделала это Адвокат пострадавшей

Девушка уже была беременна, когда попала в тюрьму в 2013 году, поэтому рожать ей пришлось за решёткой. Несмотря на то что на её руки были надеты наручники, заключённая родила здоровую девочку. Сотрудники тюрьмы считают, что наручники — это необходимая мера для защиты медперсонала. Однако, по словам акушеров, это является психологической травмой для рожениц и может подвергнуть риску жизнь ребёнка.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 9, 2017 at 3:11am PDT

Охранник Ксавье Тиклен признал свою вину в сексуальном нападении и был уволен с места работы. Впрочем, это не первый случай изнасилования в тюрьмах. В марте девушка подала аналогичный иск, слушание до сих пор продолжается.