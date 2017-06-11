19-летняя заключённая, которую насиловал охранник, получила $6,7 млн компенсации

Суд присяжных признал виновным охранника тюрьмы округа Милуоки, который неоднократно насиловал заключённую, когда ей было 19 лет, и присудил пострадавшей $6,7 млн компенсации. Кроме того, судья посчитал действия сотрудников тюрьмы, которые заковали девушку в наручники, когда та рожала, противоправными, сообщает Journal Sentinel.
Она была неоднократно изнасилована в 19 лет. Она хотела добиться справедливости и рада, что система сделала это
Адвокат пострадавшей
Девушка уже была беременна, когда попала в тюрьму в 2013 году, поэтому рожать ей пришлось за решёткой. Несмотря на то что на её руки были надеты наручники, заключённая родила здоровую девочку. Сотрудники тюрьмы считают, что наручники — это необходимая мера для защиты медперсонала. Однако, по словам акушеров, это является психологической травмой для рожениц и может подвергнуть риску жизнь ребёнка.
Охранник Ксавье Тиклен признал свою вину в сексуальном нападении и был уволен с места работы. Впрочем, это не первый случай изнасилования в тюрьмах. В марте девушка подала аналогичный иск, слушание до сих пор продолжается.
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