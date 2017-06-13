14-летняя девочка, убившая свою мать: "Ощущение, словно умер хомячок"

Девочка вместе со своим парнем зарезала свою мать и младшую сестру, которые над ней постоянно издевались.

49-летняя Элизабет Эдвардс и её 13-летняя дочь Кэти были убиты в апреле прошлого года, пока они спали в собственном доме в городе Спалдинг, Линкольншир. По версии следствия, с погибшими расправилась дочь женщины Ким в компании своего парня Лукаса Маркхэма. После убийства пара занялась сексом, наслаждалась разными сладостями, смотрела "Сумерки" и купалась в бассейне. Обоим подросткам на тот момент было по 14 лет, сообщает Daily Mail.

Мне немного грустно, словно умерла рыбка или маленький хомячок. Я рада, что их больше нет, но теперь я в дурацкой ситуации Ким Эдвардс

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 9, 2017 at 6:28am PDT

Ким рассказала, что мама любила больше младшую сестру и всё внимание уделяла ей. Когда старшей дочери было всего шесть лет, женщина ударила её по лицу из-за того, что она смотрела телевизор. Тогда детей отправили на четыре месяца в приёмную семью, потом они вернулись к матери. Но Ким не забыла нанесённую обиду и выжидала подходящего момента, чтобы отомстить.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 9, 2017 at 6:28am PDT

Однако последней каплей стали слова мамы, когда она предрекла Ким такую же судьбу, как и у её "наркомана отца". Элизабет не давала ему видеться с детьми, но девочка всегда верила, что она была бы его любимицей. Кроме того, мама постоянно оскорбляла молодого человека дочери, с которым она познакомилась в школе. Лукас был хулиганом, но всегда поддерживал Ким.

Я избавилась от проблемы в лице мамы, из-за которой у меня постоянно была депрессия. Это было облегчением. Я не жалею Ким Эдвардс

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 9, 2017 at 6:28am PDT

Однажды Лукас в шутку предложил убить маму Ким, но девушка восприняла это вполне серьёзно и согласилась. Подросток влез через окно дома в комнату сестёр, взяв с собой кухонные ножи. Девочка впустила его, после чего Ким зарезала мать, а потом и Кэти. Затем подростки хотели покончить жить самоубийством, но предпочли смотреть телевизор и объедаться сладостями.

Подростков признали виновными в двух убийствах, приговорив к семнадцати с половиной годам тюремного заключения, после которых они могут просить об УДО.