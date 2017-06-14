Студенты элитного колледжа сливали в Сеть фото со своих оргий с первокурсницами

В престижном St. Paul's College, входящем в структуру Сиднейского университета, разгорается скандал, поводом для которого послужила просочившаяся в СМИ информация о наркотических вечеринках и сексуальных домогательствах, распространённых в этом учебном заведении. Руководство St. Paul's, выпускниками которого являются топ-менеджеры крупных компаний и политики с мировым именем, пообещало провести внутреннее расследование.

Англиканский St. Paul's College является старейшим в Австралии. Он был основан в 1856 году в пригороде Сиднея и с тех пор неизменно занимает высшие строчки в рейтингах самых престижных учебных заведений Зелёного континента. Год обучения здесь стоит более 30 тысяч долларов. Обладателями заветных дипломов являются топ-менеджеры Uber и Goldman Sachs, а также бывший премьер-министр Австралии Гоф Уитлэм.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:06 PDT

Однако, по словам нескольких выпускниц, пожелавших остаться неизвестными, колледж славится не только богатой историей и качеством образования, но и специфическими традициями студенческой жизни. Одна из девушек рассказала Daily Mail Australia, что на территории кампуса St. Paul's часто проходят закрытые вечеринки, во время которых гости под воздействием алкоголя и наркотиков предаются плотским утехам практически у всех на виду.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:06 PDT

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:05 PDT

На такие мероприятия допускаются только девушки, соответствующие определённым критериям. Предпочтение отдаётся первокурсницам и обладательницам эффектной внешности.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:06 PDT

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:05 PDT

Студентка, называющая себя Кэрол, поведала о другом популярном среди воспитанников St. Paul's развлечении. По её словам, в колледже действует внутренняя файлообменная сеть, с помощью которой старшекурсники обмениваются информацией о девушках, с которыми они переспали, снабжая эротические "рецензии" унизительными комментариями.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 12 2017 в 3:06 PDT

После многочисленных сообщений о фактах половой дискриминации руководство учебного заведения сообщило о начале внутренней проверки. "Совет колледжа признаёт необходимость решения этой проблемы", — говорится в заявлении.