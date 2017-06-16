Школу в Уэльсе закрыли из-за агрессивного подростка, которого отвергла девушка

Старшеклассникам школы в Северном Уэльсе запретили покидать классы после того, как 15-летний подросток пообещал убить одну из учениц. Причиной стал отказ школьницы отправить подростку свои откровенные фотографии через "Снэпчат".

Ученики старшей школы города Рил, Северный Уэльс, были заперты в классах из-за угроз 15-летнего подростка. Обиженный юноша обещал убить ученицу за отказ выслать ему откровенные фотографии.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 13 2017 в 2:00 PDT

Подросток не остановился и после того, как из-за его угроз закрыли учебное заведение. Вместо этого он переключился на другого ученика и тоже пообещал его убить.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 13 2017 в 2:00 PDT

15-летнего подозреваемого арестовала полиция, а испуганные родители школьников были вынуждены ждать окончания учебного дня за воротами заведения. В полиции подтвердили, что задержание подростка связано с угрозами в адрес учеников.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 13 2017 в 2:02 PDT

Директор школы Клэр Армитстед уверена, что своевременные действия полиции и школьного руководства позволили уберечь учеников от большой опасности. Также она поблагодарила родителей школьников за понимание и поддержку во время этого инцидента.