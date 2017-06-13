18-летний юноша разбился насмерть, упав со статуи, на которую залез на спор

Несчастный случай унёс жизнь британского подростка, который умер, упав с шестиметровой высоты. Парень пытался на спор забраться на статую Редверса Буллера в английском городе Эксетере, чтобы повесить на неё оградительные конусы, но сорвался и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков и полицейских, но 18-летний Том Коллоуэй получил серьёзные травмы шеи и головы и скончался в больнице спустя несколько часов. Близкие и однокурсники Тома выразили свои соболезнования, они не могут смириться с тем, что он так рано и глупо ушёл из жизни. Друзья наперебой рассказывают о том, каким весёлым и добрым был их товарищ.

Я вспоминаю, как мы слушали Green Day и смеялись на уроках. Не могу поверить, что его больше нет Уилл Сквайер, лучший друг

К месту трагедии друзья погибшего несут цветы. Подножие памятника Редверсу Буллеру усыпано букетами и записками. Одна из них гласит: "Живите полной жизнью до самого конца". Трагедия произошла в воскресенье ночью, но на постаменте до сих пор висят оградительные конусы, которые Том туда повесил.