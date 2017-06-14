Воры на скутере протащили по асфальту женщину, не выпустившую сумочку из рук

Два вора на мопеде протащили по дороге Уимблдона женщину, которую пытались ограбить. Жертва отказалась расставаться с сумочкой и изо всех сил вцепилась в своё имущество. Происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения, а видео, снятое в прошлом месяце, попало в Сеть.

Храбрая женщина получила множественные травмы после того, как воры протащили её по асфальту улиц Уимблдона. Её страдания не были напрасны: спустя некоторое время грабители выпустили сумочку из рук и остались ни с чем. Видео появилось сегодня утром на официальной странице местного отделения полиции в "Фейсбуке" и набрало тысячи просмотров. Пользователи пишут слова сочувствия пострадавшей и выражают надежду на то, что с ней всё в порядке.

Подобные случаи не редкость на улицах Лондона. Множество банд грабителей на мопедах промышляют подобными кражами. Они высматривают одинокую женщину и на большой скорости выхватывают у неё сумочку. Как правило, такие преступления остаются безнаказанными.