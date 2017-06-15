Суд вынес решение об отключении малыша от аппарата ИВЛ вопреки воле родителей

Высокий суд разрешил британским врачам прекратить поддерживать жизнь десятимесячного малыша, страдающего редким генетическим заболеванием.

У десятимесячного Чарли Гарда уже в два месяца врачи обнаружили митохондриальную болезнь, которая вызывает прогрессирующую мышечную слабость и повреждение головного мозга. Специалисты детской лондонской больницы Great Ormond Street Hospital заявили, что ребёнка следует переместить в отдел паллиативной помощи.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 5:08 PDT

Родители малыша — Крис Гард и Конни Йерт — были буквально раздавлены таким решением, но заявили, что намерены бороться до последнего за жизнь своего ребёнка.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 5:08 PDT

После того как врачи из Америки предложили родителям пройти экспериментальную терапию для ребёнка, те с большими надеждами согласились. Их тяжёлое положение побудило около 83 000 сторонников пожертвовать более 1,3 миллиона фунтов стерлингов в фонд, чтобы заплатить за лечение в Америке. Но надежды родителей были разрушены, когда судья признал, что лечение не поможет Чарли: по словам врачей, мозг был серьёзно повреждён и шансов на выздоровление не было, поэтому было бы "преступлением" заставлять ребёнка жить искусственно.

По словам судьи, он "с тяжёлым сердцем" принимал это решение, но ему бы не хотелось, чтобы ребёнок продолжал мучиться. Такое заявление вызвало волну негодования и протестов среди простых граждан, решивших поддержать несчастную семью.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 5:11 PDT

После вынесения приговора родители Чарли не смогли сдержать эмоций. Они не понимают, почему судья отказал в попытке пройти экспериментальную терапию.

Нас уничтожило решение суда. Мы намерены его обжаловать. У нас есть три недели на то, чтобы подать апелляцию Родители Чарли

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 5:07 PDT

Перед тем как малыша отключат от аппарата, медсёстры больницы, которые занимались здоровьем Чарли, решили устроить родителям небольшой сюрприз, организовав на крыше семейный пикник.

Те были очень тронуты поступком медсестёр и признались, что впервые за восемь лет почувствовали хоть на миг себя обычной счастливой семьёй.