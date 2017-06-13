Автоледи убила трёхлетнего малыша, набирая SMS своему сыну

Обычное сообщение стало причиной смерти ни в чём не повинного малыша. Водитель фургона из Джерси, находясь за рулём, отправила своему сыну СМС за несколько секунд до того, как насмерть сбила трёхгодовалого ребёнка.

Виновница ДТП, 39-летняя Ребека Ле Гал, отрицает, что причиной смерти маленького мальчика, пересекавшего дорогу в парке, стало её опасное вождение автомобиля VW Transporter. Малыш проводил время в Джерси вместе со своей мамой.

Мальчик умер спустя три дня в больнице от травм, несовместимых с жизнью Фото: © twitter.com/ITV News Channel TV‏

Во время вождения автомобиля Ребекке пришла эсэмэска от её сына, который попросил написать номер телефона бабушки. Спустя 12 секунд она ответила на сообщение, а ещё через минуту прохожий набирал номер скорой помощи, чтобы медики спасли умирающего ребёнка. Женщина была так увлечена набором текста на телефоне, что не увидела, как мама мальчика и его тётя машут руками, чтобы предупредить водителя об опасности.

Суд доказал абсолютную вину Ребекки в этой трагедии. Отягчающим обстоятельством стало то, что автоледи ехала по дороге, предназначенной для подъезда к зданиям. Таким образом она хотела сократить путь.