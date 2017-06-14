92-летнего педофила схватили, когда он пришёл на свидание с 11-летней девочкой

Самого старого педофила Британии поймали бдительные горожане при попытке встретиться с ребёнком, с которым он планировал заняться сексом. 92-летнего ветерана Военно-воздушных сил посадили в тюрьму на 18 месяцев.

Ивор Гиффорд, 92-летний ветеран, отправлял сообщения откровенного содержания двум фейковым профилям в соцсетях: 12-летней Джоди и 11-летней Джесси. По словам следователей, Ивор хорошо разбирается в интернет-технологиях и современном молодёжном языке. Все эти умения он применял, чтобы заманивать молодых девушек в свои сети.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 13 2017 в 6:01 PDT

Мужчину задержали, когда он направлялся на встречу с "Джесси" неподалёку от своего дома в Южном Уэльсе. Предварительно педофил попросил её одеться сексуально. На самом деле аккаунт девочки создала инициативная группа, целью которой является распознавание педофилов в соцсетях.

Суд приговорил старика к 18 месяцам тюрьмы за подстрекание ребёнка младше 13 лет к действиям сексуального характера. Когда судья зачитывал приговор, Ивор находился в здании суда в инвалидном кресле. "Вы намеревались отправлять девочкам фотографии своего пениса. Вам 92 года. Этот возраст отразился на вашем физическом состоянии, но не на умственном", — заявил на заседании судья Дэниэл Уильямс.

Педофил несколько лет общался с "девочками" в соцсетях, расспрашивал их о том, занимались ли они когда-нибудь любовью и хотят ли секса. Признавшись в своих гадких желаниях, Ивор попросил их отправить свои "обнажённые" фотографии. Когда "Джоди" сказала, что камера в её телефоне не работает, он на словах объяснил, как происходит половой акт. Позже он сказал, что хочет забрать себе девственность одной из них, и назначил встречу.

Прибыв на место, Ивор понял, что за аккаунтом Джесси стояла инициативная группа. Именно её представители и схватили педофила и передали его в руки полиции. Во время следствия преступник пережил сердечный приступ и инсульт. Он очень сильно переживал по поводу того, что дело предали огласке, а его доброе имя было навсегда потеряно. Когда Ивора арестовали, от него отвернулась вся его семья.