Муж автоледи, которую атаковали 20 тыс. пчёл: Всё из-за диска Bee Gees в машине

Возвращаясь домой, жительница Великобритании столкнулась с неожиданной проблемой: в её автомобиле поселилось почти два десятка тысяч пчёл.

Ширли Тэйлор получила сообщение от своего соседа, который посоветовал ей быть осторожнее по возвращении домой. Женщина была напугана тревожным содержанием текста. Подходя к своему дому, Ширли увидела полностью захваченный роем пчёл автомобиль.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 7:22 PDT

В интервью Би-би-си женщина рассказала, что вид происходящего был ужасным.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 7:22 PDT

Женщина обратилась за помощью к пчеловодам. Они пытались выкурить непрошеных гостей с помощью дыма, однако попытки не увенчались успехом.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 7:54 PDT

Председатель ассоциации пчеловодов Крис Колсон заявил, что безопасное перемещение улья может занять много времени.

На капоте авто и внутри него молодые пчёлы, мы пытаемся убрать улей так, чтобы они не погибли Крис Колсон

По словам специалистов, вероятная причина произошедшего — матка пчелы, которая могла во время роения насекомых случайно залететь в машину, а весь многотысячный рой — последовать за ней.

Однако у мужа потерпевшей нашлась другая версия. Он пошутил, что "это всё из-за музыкального диска Bee Gees", который лежал в машине.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 7:54 PDT