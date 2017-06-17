"Король спайса" из Манчестера в течение четырёх лет превращал бомжей в "зомби"

Драгдилер Лайам Немене сколотил состояние на продаже дешёвых наркотиков бездомным. В распространении спайса ему помогали несовершеннолетние члены уличных банд. Потребители запрещённых веществ часто страдали от побочных эффектов, напоминая местным жителям живых мертвецов. Наркоторговец был приговорён к 21 месяцу тюрьмы.

47-летний Лайам Немене, ранее привлекавшийся к ответственности за нелегальную торговлю анаболическими стероидами, был задержан полицейскими в своём доме в Манчестере. У него обнаружили оборудование для производства спайса, десять мешков готового продукта, большое количество монет достоинством 1 фунт стерлингов и списки людей, приобретавших наркотики в долг. В ходе следствия выяснилось, что наркоторговец в течение четырёх лет распространял запрещённые вещества через молодёжные банды. Из-за низкой цены — 50 пенсов за дозу — основными потребителями спайса становились бездомные.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 13 2017 в 10:14 PDT

У наркозависимых часто наблюдались побочные эффекты, например кататонический ступор, и, по свидетельствам местных жителей, они своим видом напоминали героев сериала "Ходячие мертвецы". В поисках новой дозы они в беспамятстве бродили по улицам и стучались во все двери, поэтому на некоторых домах появились объявления "Здесь спайса нет".

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 13 2017 в 10:14 PDT

Суд вынес решение о привлечении Немене к ответственности в виде лишения свободы на 21 месяц. Адвокат осуждённого заявил, что его подопечный сам страдает от наркозависимости и поэтому благодарен за предоставленную возможность завязать с пагубной привычкой.