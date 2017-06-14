Отец утонувшей в бассейне 4-летней девочки: Я ведь собирался научить её плавать

Малышка была отключена от аппарата искусственного жизнеобеспечения в день рождения её папы.

4-летнюю Блоссом Келли нашли без сознания в бассейне на вилле неподалёку от Жироны. Семья арендовала особняк, чтобы отпраздновать 60-летие дедушки, но в первый же день их отдыха произошла трагедия. Девочку сразу же отвезли в больницу в Барселоне, где её подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Прошло несколько месяцев, и на день рождения отца девочки семья приняла нелёгкое решение — отключить Блоссом и дать ей умереть, сообщает Daily Mail.

Говорить моим детям, что их сестры больше нет, — это самое худшее, что мне приходилось когда-либо делать Мама Блоссом

Отец девочки предостерегает других родителей от роковой ошибки, которую совершили они. По его словам, бассейн был огорожен строительным забором, но ребёнок смог через него перебраться. В это время он следил за младшими детьми, поэтому не успел вовремя среагировать. Он также утверждает, что если бы Блоссом умела плавать и правильно себя вести в воде, то трагедии можно было избежать. Однако родители заранее об этом не подумали.

Семья погибшей малышки создала благотворительный фонд для обучения детей плаванию. На данный момент сбор закрыт, однако им удалось собрать более £11 тыс.

После смерти девочки мама носит её прах в кулоне, который всегда на шее женщины. По её словам, Блоссом всегда с ними и таким образом она чувствует присутствие малышки. На обратной стороне украшения родители выгравировали надпись: "Ты наш солнечный свет".