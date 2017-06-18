Брошенную собаку с приросшей к уху лапой пришлось брить под наркозом

Шестилетнюю собаку породы лхаса апсо нашли в графстве Йоркшир. Неизвестно, сколько времени питомец провёл на улице, но его состояние было просто чудовищным. По внешнему виду было трудно понять не только породу, но и биологический вид животного.
За 30 лет работы волонтёром я не видела ничего более ужасного и душераздирающего
Аманда Сэндс, директор центра по спасению собак
Длинная шерсть лхаса апсо слиплась в сплошной грязевой колтун, а одна нога застряла в районе уха. Чтобы состричь свалявшуюся шерсть, волонтёрам пришлось погрузить животное в наркоз.
Спасённая собака получила кличку Солдат. Когда питомец пришёл в себя, его забрала новая семья. Королевское общество по предотвращению жестокости к животным ищет прежнего хозяина Солдата, чтобы привлечь его к ответственности, но пока поиск не принёс результатов.
Тому, кто допустил такое шокирующее состояние животного, нет оправдания
Главный инспектор RSPCA
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