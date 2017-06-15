Женщина, занявшаяся на борту сексом с чужим женихом, оказалась мамой троих детей

Звездой видеоролика, облетевшего весь мир, оказалась жительница Ланкашира, владелица собственного кафе и мать троих детей — 39-летняя Трейси Болтон.

Женщина сожалеет о своём поступке, поскольку не подозревала, что видео попадёт в Интернет и облетит весь мир.

Болтон сослалась на алкогольное опьянение, которое повлекло за собой развратное поведение. Однако она заявила, что ничего критического там не было. А движения, имитирующие секс, были всего лишь танцем lapdance (танец на коленях. — Прим. ред.).

Я подавлена. Моё пьяное безумие увидел весь мир. Я в ужасе. Я не перестаю плакать с тех пор, как увидела это Трейси Болтон

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 2:12 PDT

Она подтвердила, что познакомилась с 31-летним Шоном Эдмондсоном перед посадкой на самолёт. До этого Шон находился в компании своих друзей.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 2:12 PDT

Как выяснилось, мужчина летел на Ибицу на свой мальчишник. Кроме того, дома, в Великобритании, осталась беременная невеста — 25-летняя Дженна Росс, которая находится на шестом месяце.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 2:12 PDT

Подруга Трейси Кирсти Лоутон решила заступиться за отчаявшуюся подругу и рассказала The Sun, что "ничего страшного на самом деле не произошло, поскольку Трейси была одета и исполняла всего лишь танец lapdance ради смеха — просто она очень весёлая".

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 2:13 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 2:12 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 2:11 PDT

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как молодые люди, летящие рейсом Манчестер — Ибица, занялись любовью прямо на пассажирском месте. Мужчина усадил девушку на колени и спросил окружающих, не найдётся ли у них презерватива. Очевидцы сообщили, что экипаж никак не отреагировал на любвеобильную парочку.