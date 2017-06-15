Лесбиянку за три года "изнасиловали" 15 разных мужчин, но ей оказалось мало

Одного из мужчин, который якобы напал на 25-летнюю девушку, приговорили к семи годам заключения.

25-летняя жительница Англии Джемма Бэйл дважды лжесвидетельствовала, обвинив Махана Кассима в изнасиловании, после того как он подвез её домой в 2010 году. Тогда суд присяжных приговорил мужчину к семи годам тюрьмы. Однако в следующие три года Джемма заявила, что её изнасиловали ещё 14 человек, и тогда суд заподозрил, что девушка лжёт, сообщает Daily Mail.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 14, 2017 at 4:38am PDT

В суде по делу об изнасиловании Кассимом Бэйл призналась, что она лесбиянка и поэтому секс с мужчинами ей совершенно неинтересен. Присяжные поверили бедной девушке, но зря. Уже летом 2011 года она пожаловалась полиции, что в одном из баров её щупал за интимные места Ноам Шазад, который, услышав отказ, якобы изнасиловал девушку на улице в компании ещё семерых мужчин. После того как против Шахада было выдвинуто обвинение, он внёс залог и сбежал из страны.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 14, 2017 at 4:38am PDT

В 2013 году Бэйл обвинила в изнасиловании ещё шестерых мужчин. По её словам, двое неизвестных надругались над ней около её дома, а через два месяца на неё напали ещё четверо насильников. Двое из них были арестованы. Впрочем, суд счёл показания девушки неправдоподобными.