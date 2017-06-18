H&M, Zara и M&S обвинили в экологической катастрофе в Азии

H&M, Zara, M&S и другие крупные производители одежды виновны в загрязнении Китая, Индонезии и Индии, считают исследователи из фонда Changing Markets. Согласно их новому докладу, эти компании закупают вискозу на азиатских фабриках, отходы которых отравляют даже питьевую воду.

Согласно данным отчёта фонда Changing Markets, крупнейшие модные бренды связаны с азиатскими фабриками, производящими вискозу. Токсичные отходы этих фабрик превратили чистую речную воду в опасную для жизни загрязнённую жидкость. Использование такой воды может привести к развитию онкологических заболеваний.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 5:07 PDT

Жители индонезийской провинции Западная Ява сообщили представителям фонда, что собственноручно промывали токсичную вискозу в грязных реках, подвергая свою жизнь опасности. В индийском штате Мадхья-Прадеш, где расположен крупный завод по производству вискозы, люди чаще других страдают от рака и пороков развития.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 5:07 PDT

Дешёвое производство в сочетании с неудовлетворительным соблюдением экологических норм в странах Азии — это токсичное соединение Представитель Changing Markets

Составители доклада отметили, что, если изготовители вискозы не изменят подход к производству, ситуация будет только ухудшаться. Представители фонда Changing Markets уверены, что крупные бренды могут повлиять на азиатских производителей. Для этого им стоит оплатить переход фабрик на экологически чистый метод производства вискозы.