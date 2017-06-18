H&M, Zara и M&S обвинили в экологической катастрофе в Азии

Согласно данным отчёта фонда Changing Markets, крупнейшие модные бренды связаны с азиатскими фабриками, производящими вискозу. Токсичные отходы этих фабрик превратили чистую речную воду в опасную для жизни загрязнённую жидкость. Использование такой воды может привести к развитию онкологических заболеваний.
Жители индонезийской провинции Западная Ява сообщили представителям фонда, что собственноручно промывали токсичную вискозу в грязных реках, подвергая свою жизнь опасности. В индийском штате Мадхья-Прадеш, где расположен крупный завод по производству вискозы, люди чаще других страдают от рака и пороков развития.
Дешёвое производство в сочетании с неудовлетворительным соблюдением экологических норм в странах Азии — это токсичное соединение
Представитель Changing Markets
Составители доклада отметили, что, если изготовители вискозы не изменят подход к производству, ситуация будет только ухудшаться. Представители фонда Changing Markets уверены, что крупные бренды могут повлиять на азиатских производителей. Для этого им стоит оплатить переход фабрик на экологически чистый метод производства вискозы.
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