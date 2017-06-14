Леопарда, который покусал 9 человек, забили насмерть полторы тысячи индийцев

Дикий зверь пришёл в город из соседнего леса. В поисках пищи двухлетнее животное забрело в один из жилых домов деревни. Не успев ничего осмотреть, леопард прилёг под кровать на некоторое время.
При обнаружении в доме постороннего местные жители в панике принялись сражаться с ним, пуская в ход дубинки, верёвки и тряпки.
Жестокая расправа над животным продолжалась приблизительно три часа, однако за это время леопард успел ранить девятерых жителей. За смертельной схваткой наблюдало около полутора тысяч человек.
Официальный представитель охраны диких животных Рамбер Синг заявил, что прибывшим на место расправы полицейским и зоозащитникам пришлось буквально отбивать у озверевшей толпы тело убитого животного. Люди продолжали добивать его дубинками.
Эксперты считают, леопард был вынужден покинуть свою естественную среду обитания и прийти в город в поисках пропитания. Естественная среда постоянно сокращается из-за расширения городов.
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