Леопарда, который покусал 9 человек, забили насмерть полторы тысячи индийцев

Около полутора тысяч местных жителей индийской деревни Гургаоне приняли участие в жестокой расправе над хищным животным, забравшимся в один из домов.

Дикий зверь пришёл в город из соседнего леса. В поисках пищи двухлетнее животное забрело в один из жилых домов деревни. Не успев ничего осмотреть, леопард прилёг под кровать на некоторое время.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:18 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:16 PDT

При обнаружении в доме постороннего местные жители в панике принялись сражаться с ним, пуская в ход дубинки, верёвки и тряпки.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:18 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:18 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:17 PDT

Жестокая расправа над животным продолжалась приблизительно три часа, однако за это время леопард успел ранить девятерых жителей. За смертельной схваткой наблюдало около полутора тысяч человек.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:20 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:19 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:14 PDT

Официальный представитель охраны диких животных Рамбер Синг заявил, что прибывшим на место расправы полицейским и зоозащитникам пришлось буквально отбивать у озверевшей толпы тело убитого животного. Люди продолжали добивать его дубинками.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:14 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 6:14 PDT

Эксперты считают, леопард был вынужден покинуть свою естественную среду обитания и прийти в город в поисках пропитания. Естественная среда постоянно сокращается из-за расширения городов.