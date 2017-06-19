Последние слова женщины, прижатой деревом у мужа на глазах: Не дай мне умереть!

Упавшая ветка дерева лишила жизни 55-летнюю Элейн Девисон, когда та возвращалась домой из больницы от дочери.

В злополучный день 55-летняя женщина ехала на машине домой вместе с мужем в Понтефракт: они посещали дочь, которая лежит в больнице в Западном Йоркшире.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 7:19 PDT

По дороге начался сильный ветер. Казалось, в машине пара находилась в безопасности и непогода не способна была застать их врасплох. Однако в роковой момент огромная ветка дерева длиной три метра в длину и диаметром 17 сантиметров падает прямо на машину, пробивая лобовое стекло и вонзаясь в живот Элейн.

Ей было очень больно, и она не могла дышать Муж погибшей Элейн

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 7:19 PDT

Мужчина заявил, что, прежде чем добраться до жены, ему пришлось отламывать маленькие ветки, которые торчали из ствола, и ловить попутку, чтобы обратиться за помощью.

Публикация от @hura_cache Июн 14 2017 в 7:19 PDT

Последние её слова перед смертью были: "Не дай мне умереть" Муж погибшей

Женщина была доставлена в реанимацию, где вскоре скончалась.