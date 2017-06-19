Последние слова женщины, прижатой деревом у мужа на глазах: Не дай мне умереть!

В злополучный день 55-летняя женщина ехала на машине домой вместе с мужем в Понтефракт: они посещали дочь, которая лежит в больнице в Западном Йоркшире.
По дороге начался сильный ветер. Казалось, в машине пара находилась в безопасности и непогода не способна была застать их врасплох. Однако в роковой момент огромная ветка дерева длиной три метра в длину и диаметром 17 сантиметров падает прямо на машину, пробивая лобовое стекло и вонзаясь в живот Элейн.
Ей было очень больно, и она не могла дышать
Муж погибшей Элейн
Мужчина заявил, что, прежде чем добраться до жены, ему пришлось отламывать маленькие ветки, которые торчали из ствола, и ловить попутку, чтобы обратиться за помощью.
Последние её слова перед смертью были: "Не дай мне умереть"
Муж погибшей
Женщина была доставлена в реанимацию, где вскоре скончалась.
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