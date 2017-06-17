28-летняя истеричка приревновала бойфренда к 12-летней и нанесла ей жёсткий хук

Неприятный инцидент произошёл в штате Пенсильвания на глазах у прохожих и попал на камеры наружного наблюдения. Когда парень начал разговаривать с 12-летней девочкой, внезапно прибежала его девушка и повалила несовершеннолетнюю наземь сильным толчком в грудь.

На видео можно заметить, как девочка, чьё имя, предположительно, Пресли Кини, стоит на улице возле магазина и ждёт, когда её отец расплатится за покупки. Из того же магазина выходит группа молодых людей, и что-то заставляет одного из них подойти к девочке. Приблизившись к Пресли, он спросил: "Можно мне тоже?" Та подумала, что он говорит о шоколадке, которую она ела в тот момент, и потянулась к сумке, чтобы угостить парня, решив, что он голоден.

В этот момент к ним подбегает возлюбленная парня, 28-летняя Марлени Ураваж, и сначала отталкивает молодого человека, а затем угрожающе приближается к девочке. Сильным толчком в грудь она сбивает несчастную с ног и, цинично посмотрев, как девочка лежит на асфальте, уходит прочь. Отец увидел через стекло, как шляпа его дочки взметнулась в воздух, и выбежал, чтобы разобраться, в чём дело. Заглянув за угол, он убеждается, что пара убежала, и возвращается к дочери, чтобы обнять и успокоить её.

Мать девочки не смогла добиться от полиции, чтобы та изъяла видео из магазина, поэтому достала его самостоятельно и распространила по местным СМИ. Эту видеозапись увидел брат Марлени, ему стало очень стыдно за свою сестру, и он во всём сознался. Её обвиняют в причинении вреда несовершеннолетней, но пока что она остаётся на свободе.