В сгоревшей лондонской высотке нашли душераздирающую детскую записку

В обломках сгоревшей этим утром "Гренфелл тауэр" нашли записку, написанную детской рукой. Автор послания делится своими мечтами о будущем и сообщает, что очень счастлив. Чудом уцелевший листок нашли на месте пожара, унёсшего жизни по меньшей мере шести человек.

Я не могу описать свои чувства. Я очень-очень счастлив, у меня много идей и планов. И много мечтаний, которые я хочу осуществить Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 8:26 PDT В настоящий момент известно о шести жертвах пожара, ещё двадцать человек находятся в критическом состоянии. Всего в результате пожара в 24-этажном здании пострадало больше семидесяти человек.