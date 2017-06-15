В сгоревшей лондонской высотке нашли душераздирающую детскую записку

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В сгоревшей лондонской высотке нашли душераздирающую детскую записку

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Фото: © Evening Standard / eyevine/EAST NEWS

В обломках сгоревшей этим утром "Гренфелл тауэр" нашли записку, написанную детской рукой. Автор послания делится своими мечтами о будущем и сообщает, что очень счастлив. Чудом уцелевший листок нашли на месте пожара, унёсшего жизни по меньшей мере шести человек.

Я не могу описать свои чувства. Я очень-очень счастлив, у меня много идей и планов. И много мечтаний, которые я хочу осуществить

Публикация от @nebesnyphoenix

В настоящий момент известно о шести жертвах пожара, ещё двадцать человек находятся в критическом состоянии. Всего в результате пожара в 24-этажном здании пострадало больше семидесяти человек.

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